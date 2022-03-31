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Сегодня, 13:10

Петраков отреагировал на предложение отдать сборной Украине путевку на ЧМ-2022

Тренер сборной Украины Петраков не одобрил предложение отдать команде путевку на ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его подопечные должны самостоятельно добыть путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира, — приводит слова Петракова РИА «Новости» со ссылкой на football24.ua и Футбол News. — УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше. «Подаренный» выход на чемпионат мира? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ (Украинская ассоциация футбола. — Прим. «СЭ»). Но лично я против, нужно играть».

В июне сборная Украины сыграет с командой Шотландии в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира. Победитель встречи в финале сыграет против сборной Уэльса за права выхода в финальную часть турнира.

Ранее британский журналист Джим Уайт предложил отправить сборную Украины на чемпионат мира 2022 года без проведения стыковых игр.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/petrakov-1781049281.html
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
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