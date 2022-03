«Выдохнули». В Госдуме высказались о решении конгресса ФИФА

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказался о решении конгресса ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации.

«Выдохнули! Хорошая новость! А в какой-то степени даже неожиданное решение. Ожидал, что будет хуже. Приятно! ФИФА показала политическую неангажированость. В отличие от международного олимпийского комитета. Давайте сыграем на сопоставление who is who? Ярким примером политической ангажированности выставляем МОК, а в противопоставление возьмем ФИФА, где наш случай показал свободу спорта от политики», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее появлялась информация о том, что на заседании конгресса может быть принято решение о приостановлении членства РФС в ФИФА или исключении российской организации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Из-за этого «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России — против сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за право выхода на ЧМ-2022.