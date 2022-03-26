Британский журналист призвал Шотландию и Уэльс отдать сборной Украины путевку на ЧМ-2022

Журналист The Telegraph Джим Уайт предложил отправить сборную Украины на чемпионат мира-2022 без проведения стыковых матчей.

«Бэйл из Уэльса и Робертсон из Шотландии должны отказаться от своей мечты о чемпионате мира, ведь все хотят, чтобы Андрей Ярмоленко и его Украина приняли участие в мировом первенстве. Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и пропустить Украину на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Стыковые матчи с Украиной, находящейся в тяжелом положении, — это моральная головоломка для Уэльса и Шотландии. Эти сборные становятся антагонистами, которые стремятся погасить редкий огонек надежды в нации, переживающей столь сложный период.

Украина на чемпионате мира в Катаре — это то, чего сейчас хочет весь мир. А для Уэльса и Шотландии это проблема. Они обременены редкой возможностью попасть на ЧМ. Но в то же время самым мудрым курсом для обеих сборных было бы решение остаться в стороне и позволить Украине автоматически выйти на ЧМ», — написал Уайт в своей колонке в The Telegraph.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 сыграет с Шотландией. В случае выхода в финал украинская команда встретится с Уэльсом.