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Сегодня, 11:39

Британский журналист призвал Шотландию и Уэльс отдать сборной Украины путевку на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Ярмоленко.
Фото Reuters

Журналист The Telegraph Джим Уайт предложил отправить сборную Украины на чемпионат мира-2022 без проведения стыковых матчей.

«Бэйл из Уэльса и Робертсон из Шотландии должны отказаться от своей мечты о чемпионате мира, ведь все хотят, чтобы Андрей Ярмоленко и его Украина приняли участие в мировом первенстве. Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и пропустить Украину на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Стыковые матчи с Украиной, находящейся в тяжелом положении, — это моральная головоломка для Уэльса и Шотландии. Эти сборные становятся антагонистами, которые стремятся погасить редкий огонек надежды в нации, переживающей столь сложный период.

Украина на чемпионате мира в Катаре — это то, чего сейчас хочет весь мир. А для Уэльса и Шотландии это проблема. Они обременены редкой возможностью попасть на ЧМ. Но в то же время самым мудрым курсом для обеих сборных было бы решение остаться в стороне и позволить Украине автоматически выйти на ЧМ», — написал Уайт в своей колонке в The Telegraph.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 сыграет с Шотландией. В случае выхода в финал украинская команда встретится с Уэльсом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Сборная Украины по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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