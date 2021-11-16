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Форвард «Крыльев» Сергеев сдержал обещание и сбрил бороду после вызова в сборную России

12:35
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сдержал обещание и сбрил бороду после вызова в сборную России, сообщает пресс-служба самарского клуба.

26-летний россиянин был вызван в национальную команду на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Публикация от ПФК «Крылья Советов» (@fckssamara)

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Сергеев забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Крылья Советов».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWVJ1ZqgD36/

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