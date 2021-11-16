Самедов прокомментировал возможный уход Карпина: «Мне бы хотелось, чтобы он остался в сборной»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

«Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени, и все устаканится — было ведь и много хорошего.

Да, интервью эмоциональное, но он всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоций. Он так привык, ему так комфортно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Карпин остался в сборной, бесспорно», — цитирует Самедова Sport24.

Сборная России (22 очка) по итогам отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.