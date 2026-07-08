Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира-2026

Во вторник, 7 июля, состоялись заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026. Таким образом, определились все пары третьего раунда плей-офф. Все игры пройдут в США.

1/4 финала ЧМ-2026

9 июля, 23.00 по московскому времени (Фоксборо): Франция — Марокко

10 июля, 22.00 (Инглвуд): Испания — Бельгия

12 июля, 00.00 (Майами Гарденс): Норвегия — Англия

12 июля, 04.00 (Канзас Сити): Аргентина — Швейцария

Финал ЧМ-2026, который проходит в Канаде, США и Мексике, запланирован на 19 июля.