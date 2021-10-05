Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника Александра Головина в составе сборной России перед предстоящими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее, 4 октября, стало известно, что 25-летний Головин из-за травмы мышцы бедра не поможет сборной России в октябрьских матчах против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

«Очень обидно. У нас сейчас кто с травмой, кто с истерикой. Получается, что играть практически некому. Он бы помог. Не знаю, почему Александр не играет так ярко за сборную, но за свой клуб играет отлично. Я уже говорил, что не все до конца в нашей команде его понимают. В «Монако» он привык играть с более высококлассными партнерами, а наши игроки не всегда понимают, что он от них хочет. Они стоят и смотрят, как он пытается что-то сделать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Червиченко прокомментировал общую ситуацию в сборной России.

«Очень пугает факт отсутствия многих игроков перед предстоящими матчами. Я думаю, ситуация полутрагическая. У нас и Соболев еще травмирован, в чепчике бегает. В нападении особо некому теперь играть. Может, Агаларов, но я на него смотрю последние два тура, ничего он не показывает. Не забивая, невозможно выиграть. Молодые у нас тоже поникли. Перед важным матчем прямо совсем тревожно», — добавил Червиченко «СЭ».

Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H отбора ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.