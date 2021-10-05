Колосков назвал потерю Головина ощутимой для сборной России перед матчами отбора ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника Александра Головина в составе сборной России перед предстоящими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

Ранее, 4 октября, стало известно, что 25-летний Головин из-за травмы мышцы бедра не поможет сборной России в октябрьских матчах против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

«Без травм в футболе не обходится. Потеря такого игрока ощутима для нашей команды. Есть небольшое огорчение из-за сложившейся ситуации. Пугает ли меня факт травм перед предстоящими матчами? Это повседневная футбольная жизнь. Не только у нас такое происходит. Иногда у соперников травмированы ведущие игроки, теперь у нас. Причем игроки стартового состава. Медицинский штаб проведет анализ, из-за чего получены травмы. Но каким бы ни был анализ, все равно игроков состава не будет. Это очень плохо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H отбора ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.