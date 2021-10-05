Сборная России тренируется в полном составе
18:10
Сборная России провела тренировку в рамках подготовки к октябрьским отборочным матча ЧМ-2022. Команда занималась в полном составе.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами — 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении — на четвертой (7).
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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