Достойное меньшинство. Кто был лучшим в составе сборной России в матче с Турцией?

Выбираем героев встречи в Лиге наций

По итогам матча Турция — Россия в Лиге наций от критиков досталось всем. Арбитру Марчиняку, удалившему Семенова и назначившему пенальти. Оздоеву, чей неаккуратный пас через себя привел к роковому фолу на красную карточку. И даже Джикии — временному капитану команды, неудачно сыгравшему в эпизоде, предшествовавшем одиннадцатиметровому.

Все же стоит не стоит видеть только плохое. Сборную России есть, за что похвалить — как минимум, за два момента:

Первое. Грамотный план на игру, работавший до удаления Семенова. Когда вы еще увидите такой интенсивный прессинг и столь долгий контроль мяча, доходивший до 60 процентов? Правильно подчеркнул главный тренер Турции Шенол Гюнеш: в первые 10 минут его команды просто не было видно на поле.

Второе. Действия во втором тайме. Да, россияне рано остались в меньшинстве. И допустили неудачный отрезок: два гола соперника за шесть минут. Но это скорее не тактика, а психология. Зато потом действовали так, будто бы вдесятером играла Турция.

15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Юрий Жирков (слева). Фото AFP

Помните недавний матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар»? Удаление было у испанцев, преимущество в два гола — у россиян, а итоговый результат — 3:2 в пользу красно-белых. Вот и сборная России во втором тайме заиграла в стиле «Севильи»: прессинг, агрессия, скорость. Показательны цифры по владению мячом. Казалось бы, Турция — в большинстве, значит, процент должен составлять примерно 60 на 40. Нет. Команда Станислава Черчесова даже чуть-чуть превзошла оппонента. 50,7% - 49,3% в пользу россиян.

Кого можно отметить в составе нашей команды?

Во-первых, защитника Караваева. Он вышел на замену еще в первом тайме вместо Черышева. Денис забил, однако потом два раза подряд потерял мяч на своей половине поля. Поэтому решение Черчесова — логично. И, как оказалось, эффективно. Это Караваев отдал голевой пас на своего партнера по «Зениту» Кузяева. Он же стал лучшим в команде по успешным отборам: 4 из 4. Вячеслав добавил скорости и свежести. Это — лучшая встряска после двух пропущенных мячей подряд.

15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Роман Зобнин (слева). Фото AFP

Во-вторых, Кузяева, который сыграл сразу на двух позициях. Сначала Далер был правым защитником в схеме 5-2-3 — согласитесь, непривычно? А после выхода Караваева переместился на место левого хавбека — вот это уже, как в «Зените»! Кузяев — настоящий универсал, эффективный на любой позиции. Сначала он отдал ассист на Черышева, поднявшись высоко по флангу. А затем и вовсе забил сам, оказавшись... на месте центрального форварда. Кстати, в таком стиле обычно играет сам Черышев в «Валенсии»: прострелы с фланга, чередующиеся со смещениями в штрафную соперника.

В-третьих, нападающего Заболотного. Да, Антон не забил. И кто-то может сказать: он — не Дзюба, верните в сборную Артема! Однако проделал много вспомогательной работы. Заболотный выиграл 9 верховых единоборств — это лучший показатель в обеих командах. Он часто опускался в глубину именно для того, чтобы цепляться за мячи. Тогда в роли форвардов скорее выступали Черышев и Алексей Миранчук. Кроме того, сборная сначала и не играла в том стиле, который был бы удобен для Заболотного. Это — кроссы с флангов. С бровки даже доносились крики: «Подавай!» Логичное решение, учитывая наличие габаритного форварда на поле. Дальше случилось удаление, а игра приобрела другие тактические очертания.

15 ноября. Стамбул. Турция — Россия — 3:2. Денис Черышев и Магомед Оздоев. Фото AFP

Итак, сборная России достойно выглядела в матче с Турцией. Как в большинстве: полный контроль над игрой и по сути отсутствие соперника на поле. Так и в меньшинстве: турки даже тянули время. И это при численном преимуществе!

Тем более, что ничего страшного с точки зрения турнирных задач не случилось. Все по-прежнему зависит от сборной России. И ее выступления в заключительной игре ноябрьского отрезка — против команды Сербии.