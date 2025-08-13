Футбол
13 августа, 06:56

Дэвис: «Ощущаем потерю Сона, но опытные игроки «Тоттенхэма» должны быть рядом и поддерживать всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бен Дэвис.
Фото Reuters

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что опытные игроки команды должны компенсировать уход Сон Хын Мина.

«Ощущаем потерю Сона, но опытные ребята должны быть рядом и поддерживать всех. Мы должны убедиться, что опытные игроки готовы взять на себя инициативу и помочь каждому в этой команде проявить себя», — цитирует официальный сайт УЕФА Дэвиса.

Сон выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года и был капитаном команды. Он провел 454 матча за лондонский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу. 7 августа кореец стал игроком «Лос-Анджелеса».

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Источник: Официальный сайт УЕФА
