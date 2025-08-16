VIP-клиенты FONBET стали свидетелями триумфа «ПСЖ» в Удине

Букмекер FONBET организовал очередной международный выезд для своих клиентов. После поездки на финал Лиги чемпионов в Мюнхене участники программы лояльности отправились в Италию, где на «Дачия Арена» в Удине увидели матч за Суперкубок УЕФА и стали свидетелями победы «Пари Сен-Жермен».

Поездка была подготовлена «под ключ» — оформление виз, перелёты бизнес-классом, проживание в лучших отелях, трансферы с персональными водителями, доступ в VIP-лаунжи стадиона. Для каждого гостя составили индивидуальный маршрут с учетом пожеланий каждого клиента по Италии и другим европейским странам, предусмотрели сопровождение персонального менеджера на протяжении всей поездки.

«Посещение ключевых мировых спортивных событий в формате полного сопровождения — лишь часть нашей программы лояльности. Сегодня ее можно сравнить с лучшими премиальными сервисами, которые предлагают банки первой категории, — отметили в компании. — При обороте ставок от 450 000 рублей в месяц клиенты получают доступ к уникальным привилегиям, индивидуальному вниманию и особому отношению».

С этого года в программе появились новые возможности — начиная с уровня Bronze, клиенты получают бесплатные билеты и приглашения на российские спортивные события. Уже несколько тысяч участников посетили матчи РПЛ, FONBET Кубка России и других турниров. В планах — поездка в Ереван на матч квалификации к ЧМ-2026 между сборными Армении и Португалии.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита