Викарио: «Игра была в руках «Тоттенхэма», но это футбол, а «ПСЖ» — топовая команда»

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:2, пен. — 3:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«В этом матче было много хорошего. Мы отлично выполнили план, вели 2:0. Тем обиднее, потому что игра была в наших руках, но это футбол, а «ПСЖ» — топовая команда. Перед началом матча все думали, что их ждет легкая прогулка. Это обидное поражение, которое очень трудно принять», — цитирует официальный сайт УЕФА Викарио.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.