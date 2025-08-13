Нуну Мендеш: «Матч с «Тоттенхэмом» важен для «ПСЖ», чтобы хорошо начать сезон»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» отметил, что для парижской команды эта игра очень важна.

«Прошлый сезон был очень длинным, но мы сделали все возможное, чтобы приехать сюда в оптимальной физической форме. Знаем, что это будет непростой матч, но мы готовы. Я спокоен, как и мои одноклубники. Этот трофей очень важен для нас. Прошлый сезон был невероятным, и мы хотим начать новый так же успешно. Эта игра с «Тоттенхэмом» важна для нас, чтобы хорошо начать сезон. Она важна и для «ПСЖ», и мы сделаем все возможное, чтобы завоевать трофей», — цитирует официальный сайт УЕФА Мендеша.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.