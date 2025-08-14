Сафонов опубликовал фотографию из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из раздевалки команды.

«Первый трофей в таком составе», — подписал Сафонов снимок с новичками команды вратарями Люка Шевалье и Ренато Марином.

Для 26-летнего россиянина этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.