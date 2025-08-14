Футбол
14 августа, 02:01

Сафонов опубликовал фотографию из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из раздевалки команды.

«Первый трофей в таком составе», — подписал Сафонов снимок с новичками команды вратарями Люка Шевалье и Ренато Марином.

Для 26-летнего россиянина этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год

Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Dmitry Afanasyev

    Задроты и сэксовские журнашлюшки набиваюшие комменты, завидуйте молча. Мужик играет в одном из лучших клубов мира, а вы только на говно исходите:rofl:

    15.08.2025

  • Спринт

    Такие якобы "друзья" - сугубо перпендикулярны. Нужно всегда отмечать только то, что есть в действительности, а не хоровое "одобрямс" исполнять. Дилетантам в спорте этого не дано понять.

    14.08.2025

  • sidnet78

    а ты в чём преуспел? спорт -экспресс открыл?? сомнительно..

    14.08.2025

  • sidnet78

    спринт,друг, ты не один желчью пыжешь.. тут много таких.. вместо того что бы радоваться успехам российских воспитанников все тупо завидуют.. ваше право,друзья...

    14.08.2025

  • sidnet78

    Мотя и на телеге зарабатывает))

    14.08.2025

  • DaviT MosKv

    у Матвея все хорошо, не надо за него ныть. уверен, что он сыграет в этом сезоне больше чем в прошлом.

    14.08.2025

  • Чернобог

    Надеюсь тебя скоро выпрут из команды, к которой ты не имеешь никакго отношения. Устроился инстасамкой в клуб, чтобы сидеть на лавке и делать мемчики, геги, посты и сторисы. Жалкое зрелище.

    14.08.2025

  • Спринт

    Самое печальное, что Матчейка уже не имитирует, а считает это верхом благополучия.

    14.08.2025

  • Спринт

    Еще один "внучок" бабушки Ванги нарисовался .. **

    14.08.2025

  • Спринт

    Скамеечному Матвейке только и достаётся .. как публиковать фото с чужого пира .. мол я там был .. пиво .. мёд .. пил ... . Уже, видно по всему, не считает для себя унизительным быть вечной запаской на чужой автомашине. Ушербная психология неудачника во всей красе. А ведь когда то был Сафонов, вроде, уверенным в себе голкипером. Но оказался не мужиком, а флюгером. Если "П-С-Ж" от него избавится, то ничего не потеряет. Вратарю нормальному нужно играть постоянно и регулярно, даже год "простоя" необратимо проводит к деградации вратарский навыков. Ни какая, самая грамотно продуманная тренировка, не заменит календарного матча, по уровню напряжения, выплеска адреналина и по игровой ответственености за результат команды. Уже сейчас Матвейка не нужен приличным европейским командам, с каждым месяцем просидки на парижской банке только понижается уровень как этого голкипера, так и уровень места возможной дальнейшей игровой карьеры.

    14.08.2025

  • Geyyt444

    14.08.2025

  • Андрей

    Три обезьяны, один неудачник

    14.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Печально, что Матвей собирает призы, сидя на лавке...Печально, что он имитирует благополучие.

    14.08.2025

