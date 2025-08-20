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20 августа 2025, 08:41

Нападающий «Тоттенхэма» Тель: «Расизму нет места в нашем обществе»

Павел Лопатко

Нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель заявил, что расистские оскорбления в соцсетях, которым он подвергся после матча за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» (2:2, пенальти 3:4), не сломят его.

«Я был разочарован событиями в тот день, но расизму нет места в нашем обществе. Каждый день — это процесс обучения, и каждый день — это урок. Я знаю, откуда я родом, где я начинал, и ничто из этого не подведет меня. Благодаря труду и смирению царит уважение», — цитирует 20-летнего уроженца французского Сарселя BBC.

Тель не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии в матче с «ПСЖ», после чего он подвергся расистским оскорблениям.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
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