14 августа, 01:44

Дембеле: «Начинать сезон с трофея — просто потрясающе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА. 28-летний француз был признан лучшим игроком встречи.

«Мы завоевали еще один еврокубковый трофей для клуба — это невероятно. После победы в Лиге чемпионов 31 мая мы выиграли Суперкубок УЕФА. Начинать сезон с трофея — просто потрясающе. Очень гордимся собой. «ПСЖ» должен и дальше бороться за трофеи и выиграть их все», — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
Источник: Официальный сайт УЕФА
