Сафонов: «Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА обратился к подписчикам своего Telegram-канала «ТягоМотина».

«Всем привет! Вернулись в Париж. У нас 5 утра. Тяжелая дорога после классного, напряженного и интересного матча. Что могу сказать? Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча, плюс победа по пенальти. Очень, повторюсь, нервно эмоционально. Только положительные эмоции и много света. Идем дальше. Следующий матч на выезде против «Нант», будем готовиться», — сказал Сафонов.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В 1-м туре сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет против «Нанта» в воскресенье, 17 августа. Начало игры — 21.45 по московскому времени.