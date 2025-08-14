Футбол
14 августа, 06:23

Сафонов: «Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА обратился к подписчикам своего Telegram-канала «ТягоМотина».

«Всем привет! Вернулись в Париж. У нас 5 утра. Тяжелая дорога после классного, напряженного и интересного матча. Что могу сказать? Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча, плюс победа по пенальти. Очень, повторюсь, нервно эмоционально. Только положительные эмоции и много света. Идем дальше. Следующий матч на выезде против «Нант», будем готовиться», — сказал Сафонов.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В 1-м туре сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет против «Нанта» в воскресенье, 17 августа. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
Источник: Telegram-канал
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Niko McCowrey

    А он на поле-то был?

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Комментарий главного героя матча?

    14.08.2025

  • Олег

    Куда ж Мотя уйдет из ПСЖ. Ему ведь надо хвастаться перед подписчиками своими треблами, квадруплами и октеблами.

    14.08.2025

  • Sehrgut

    Вот он и попал... :grin: (Каждому своё)

    14.08.2025

  • Sehrgut

    Табуретку подарим.. :joy:

    14.08.2025

  • Sehrgut

    Парижской Лавочник гроасоон.. !!! :grin:

    14.08.2025

  • Валерий Малов

    Почему бы Сафонову не брать в дорогу скамейку? Глядишь, и дорога была бы легче!

    14.08.2025

  • Александр Румянцев

    Толку от победы ПСЖ от Моти нулевая, как и в остальных триумфах лягушатников!!!

    14.08.2025

  • hottie

    Сидел ерзал на лавке - это проявить характер?

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

  • кампо

    Ты попади сначала на эту скамейку, потом умничать тут будешь.

    14.08.2025

  • александр Тарасов

    Клоун.

    14.08.2025

  • Чернобог

    Сидя на скамейке можно очень много трофеев выйграть, а потом с умным видом быть экспертом.

    14.08.2025

  • Иван

    в садике выходной?

    14.08.2025

  • Чернобог

    Прекрати уже позорится, идиот.

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Смех и грех

    14.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Молчал бы уж лучше...

    14.08.2025

  • Сергей Макурин

    Ну да, сидеть на скамейке ещ? какой характер надо иметь.

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    ванюща ты зачем про себя всем рассказываешь?

    14.08.2025

  • Иван

    куколд ты

    14.08.2025

