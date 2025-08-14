Футбол
14 августа, 02:33

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча за Суперкубок УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «ПСЖ» с трофеем после победы в Суперкубке УЕФА.
Фото Reuters

«ПСЖ» выиграл у «Тоттенхэма» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:2, серия пенальти — 4:3.

В конце первого тайма Микки ван де Вен вывел «шпор» вперед. После перерыва Кристиан Ромеро удвоил преимущество лондонской команды. На 81-й минуте Ли Кан-Ин отыграл один мяч, а в добавленное время Гонсалу Рамуш сравнял счет.

В серии пенальти оказались точнее игроки «ПСЖ» — 4:3. Вратарь парижан Люка Шевалье отразил два удара.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; после забитого гола.«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке
  • andy1962

    второй гол полностью на совести Шевалье - подвел команду. И дальше будет лажать. Мотя, оставайся.

    14.08.2025

  • sedula

    Молодец, Мотя! Правильно, что не ушёл, ещё одна медалька.

    14.08.2025

    • Шевалье: «В конечном счете «ПСЖ» проявил характер в матче с «Тоттенхэмом»

    Викарио: «Игра была в руках «Тоттенхэма», но это футбол, а «ПСЖ» — топовая команда»

