«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча за Суперкубок УЕФА

«ПСЖ» выиграл у «Тоттенхэма» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:2, серия пенальти — 4:3.

В конце первого тайма Микки ван де Вен вывел «шпор» вперед. После перерыва Кристиан Ромеро удвоил преимущество лондонской команды. На 81-й минуте Ли Кан-Ин отыграл один мяч, а в добавленное время Гонсалу Рамуш сравнял счет.

В серии пенальти оказались точнее игроки «ПСЖ» — 4:3. Вратарь парижан Люка Шевалье отразил два удара.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.