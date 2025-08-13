Футбол
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

13 августа, 06:45

Франк — о Суперкубке УЕФА: «Это серьезное испытание и отличная возможность для «Тоттенхэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Франк.
Фото AFP

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что это будет важная игра для английской команды.

«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьезное испытание и отличная возможность. Обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Не сомневаюсь, что дадим бой. Конечно, «ПСЖ» пока далеко не на пике своей формы, но мы готовы к матчу», — цитирует официальный сайт УЕФА Франка.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;.«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Источник: Официальный сайт УЕФА
