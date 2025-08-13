Франк — о Суперкубке УЕФА: «Это серьезное испытание и отличная возможность для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк перед матчем за Суперкубок УЕФА против «ПСЖ» отметил, что это будет важная игра для английской команды.

«Для всех, кто связан с «Тоттенхэмом», это важный матч, серьезное испытание и отличная возможность. Обязательно примем этот вызов и выложимся по полной. Не сомневаюсь, что дадим бой. Конечно, «ПСЖ» пока далеко не на пике своей формы, но мы готовы к матчу», — цитирует официальный сайт УЕФА Франка.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 13 августа, на стадионе «Фриули» в итальянском городе Удине. Начало — в 22:00 по московскому времени.