14 августа, 01:56

Энрике: «Тоттенхэм» провел отличный матч, они были сильнее нас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Тоттенхэм» провел отличный матч, они были сильнее нас. Не знаю, справедлив ли этот результат, но таков футбол. Нам еще нужно прибавлять. Мы смогли бороться до конца, но мы все еще можем прибавить. Люка Шевалье был невероятен, и я очень рад за него. Если мне и нужно сказать о чем-то, что было важным для нас в прошлом сезоне, так это наша вера. Верим, что можем побеждать всегда. Я очень рад, несмотря на то что этот результат, возможно, несправедлив по отношению к «Тоттенхэму», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
Источник: Официальный сайт УЕФА
Дембеле: «Начинать сезон с трофея — просто потрясающе»

Сафонов опубликовал фотографию из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА

