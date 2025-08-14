Футбол
14 августа, 08:14

«Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Суперкубке УЕФА

Сергей Разин
корреспондент

«Реал» в соцсетях поздравил с победой «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, пенальти 4:3).

«Поздравляем «ПСЖ» и всех болельщиков с заслуженным титулом обладателя Суперкубка Европы», — говорится в сообщении.

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; с&nbsp;трофеем после победы в&nbsp;Суперкубке УЕФА.«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке

«ПСЖ» принял участие в Суперкубке УЕФА 2025 года на правах победителя Лиги чемпионов-2024/25, а «Тоттенхэм» стал вторым участником матча как победитель Лиги Европы прошлого сезона.

Парижане впервые в своей истории выиграли Суперкубок УЕФА. В 1996 году «ПСЖ» не смог взять трофей, уступив «Ювентусу» по сумме двух матчей (2:9).

