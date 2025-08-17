Сафонов и Забарный летели на Суперкубок УЕФА на соседних креслах

Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный были на соседних креслах в самолете по пути в итальянскую Удину на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», сообщает Paris No Limit.

Сафонов в этой игре остался в запасе, а Забарный не был включен в заявку. Матч завершился победой «ПСЖ» — 2:2, пенальти 4:3.

22-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе 2025 года. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

26-летний Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.