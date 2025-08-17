Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

17 августа, 14:02

Сафонов и Забарный летели на Суперкубок УЕФА на соседних креслах

Павел Лопатко
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный были на соседних креслах в самолете по пути в итальянскую Удину на матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», сообщает Paris No Limit.

Сафонов в этой игре остался в запасе, а Забарный не был включен в заявку. Матч завершился победой «ПСЖ» — 2:2, пенальти 4:3.

22-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе 2025 года. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

26-летний Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матвей Сафонов и&nbsp;Илья Забарный.Сафонов и Забарный помирились? «ПСЖ» организовал разговор Матвея и украинского защитника

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Илья Забарный
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

VIP-клиенты FONBET стали свидетелями триумфа «ПСЖ» в Удине

Нападающий «Тоттенхэма» Тель: «Расизму нет места в нашем обществе»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости