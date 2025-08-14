Футбол
14 августа, 12:34

Кварацхелию назвали «призраком» в матче за Суперкубок УЕФА

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В четверг, 13 августа, «ПСЖ» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в итальянском Удине в серии пенальти «Тоттенхэм» (2:2, пенальти — 4:3).

Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия провел на поле 60 минут. Итальянские спортивные СМИ поставили ему самые низкие оценки среди футболистов своей команды.

Tuttosport — 4,5: «Предстал призраком на контрасте с той звездой, которую было не остановить соперникам во второй части прошлого сезона. При этом очевидно, что не только он, но и и его партнеры пока явно не готовы физически».

La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Пытался показать свой фирменный дриблинг — без особого успеха. Нередко фолил».

Corriere dello Sport — 5,0.

Французский голкипер Люка Шевалье, который стал основным в «ПСЖ» после ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, получил следующие оценки: La Gazzetta dello Sport — 6,5; Corriere dello Sport — 5,5; Tuttosport — 5,0.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был в заявке на матч и стал обладателем трофея наравне с партнерами.

Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
  • Саша

    Вы не берёте во внимание то, что Хвича Кварацхелия очень худосочный по телосложению футболист. Игроки такого физического сложения тела всегда долго набирают, после значительной паузы, физическую форму. Вы сами его выбрали, знасит, готовы терпеть то время, пока эпу форму Хвичв не наберёт.

    14.08.2025

  • Александр Иванов

    игроки ПСЖ в этом сезоне вообще не отдыхали, огромные нагрузки, сейчас и травмы посыплются

    14.08.2025

  • hottie

    Призраком оперы?) А пропустившему 0 голов Сафонову какую оценку поставили?

    14.08.2025

  • Russpiel

    Ага, часто отдавал передачу в штрафную, которую легко прерывал соперник, то есть терял мяч для команды. Пытался компенсировать наскоками сзади на соперника, владеющего мячом, всегда безуспешно и почти всегда с фолом.

    14.08.2025

