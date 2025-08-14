Кварацхелию назвали «призраком» в матче за Суперкубок УЕФА

В четверг, 13 августа, «ПСЖ» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в итальянском Удине в серии пенальти «Тоттенхэм» (2:2, пенальти — 4:3).

Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия провел на поле 60 минут. Итальянские спортивные СМИ поставили ему самые низкие оценки среди футболистов своей команды.

Tuttosport — 4,5: «Предстал призраком на контрасте с той звездой, которую было не остановить соперникам во второй части прошлого сезона. При этом очевидно, что не только он, но и и его партнеры пока явно не готовы физически».

La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Пытался показать свой фирменный дриблинг — без особого успеха. Нередко фолил».

Corriere dello Sport — 5,0.

Французский голкипер Люка Шевалье, который стал основным в «ПСЖ» после ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, получил следующие оценки: La Gazzetta dello Sport — 6,5; Corriere dello Sport — 5,5; Tuttosport — 5,0.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был в заявке на матч и стал обладателем трофея наравне с партнерами.