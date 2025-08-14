«Тоттенхэм» сделал заявление о расистских оскорблениях в адрес Матиса Теля после Суперкубка УЕФА

«Тоттенхэм» на сайте выложил заявление в поддержку нападающего команды Матиса Теля, который подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после поражения лондонцев от «ПСЖ» (2:2, пенальти 3:4) в Суперкубке УЕФА.

20-летний француз не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Матиса Теля в социальных сетях после вчерашнего поражения в Суперкубке УЕФА.

Матис проявил храбрость и мужество, приняв на себя удар, но те, кто оскорбляет его, — всего лишь трусы, прячущиеся за анонимными именами пользователей и профилями, чтобы высказывать свои отвратительные взгляды.

Мы будем сотрудничать с властями и платформами социальных сетей, чтобы принять самые решительные меры в отношении любого лица, которое нам удастся установить.

Мы поддерживаем тебя, Матис», — говорится в заявлении.

«Тоттенхэм» летом 2025 года выкупил Теля у «Баварии». Ранее нападающий на правах аренды провел в клубе вторую половину сезона-2024/25.