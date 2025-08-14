Футбол
Барколя: «Сегодня вечером «ПСЖ» может только радоваться, мы проявили характер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брэдли Барколя с мячом.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы плохо начали матч, пропустив два гола, но сумели собраться, проявить характер, отыграться и выиграть серию пенальти. Сегодня вечером мы можем только радоваться. Болельщики были с нами, и это здорово. Не думали, что их будет так много на трибунах, но их поддержка действительно много значила для нас на протяжении всего сезона, и сейчас она может только мотивировать на победы», — приводит официальный сайт клуба слова Барколя.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
Брэдли Барколя
