Дембеле: «В 2025 году «ПСЖ» был лучшей командой в Европе»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле после победы над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что парижская команда является лучшей в Европе в 2025 году.

«Когда «ПСЖ» еще боролся за Лигу чемпионов и шел вперед от матча к матчу, особенно после 1/8 финала, где мы обыграли «Ливерпуль», который, на мой взгляд, является одной из лучших команд в Европе, говорили себе, что возможно все. Четвертьфинал, полуфинал, финал. В 2025 году мы были лучшей командой в Европе», — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.

В 2025 году «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.