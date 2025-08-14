Дансо: «Сложно смириться с этим поражение от «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:2, пен. — 3:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Тоттенхэм» играл против одной из лучших команд мира и создал много моментов. В конце «ПСЖ» забил два хороших гола, но мы могли их не допустить, поэтому сейчас нам очень обидно. Сложно смириться с этим, ведь мы так хорошо выполняли свой план на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Дансо.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.