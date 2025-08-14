Футбол
14 августа, 03:01

Дансо: «Сложно смириться с этим поражение от «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин Дансо.
Фото AFP

Защитник «Тоттенхэма» Кевин Дансо прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:2, пен. — 3:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Тоттенхэм» играл против одной из лучших команд мира и создал много моментов. В конце «ПСЖ» забил два хороших гола, но мы могли их не допустить, поэтому сейчас нам очень обидно. Сложно смириться с этим, ведь мы так хорошо выполняли свой план на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА Дансо.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год
  • Geyyt444

    14.08.2025

  • Андрей

    Сложно но надо это принять

    14.08.2025

    • Викарио: «Игра была в руках «Тоттенхэма», но это футбол, а «ПСЖ» — топовая команда»

    Дембеле: «В 2025 году «ПСЖ» был лучшей командой в Европе»

