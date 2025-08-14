Шевалье: «В конечном счете «ПСЖ» проявил характер в матче с «Тоттенхэмом»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пен. — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мой первый трофей. Я приехал сюда побеждать. «ПСЖ» сыграл в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Рад, что смог внести свою лепту в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей. Непростой матч. Я пришел на смену топовому вратарю. Мне пришлось начинать сразу с финала. У всех были большие ожидания. Мы проигрывали 0:2. В такие моменты начинаешь задаваться вопросом: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?» Но в конечном счете команда проявила характер», — цитирует пресс-служба УЕФА Шевалье.

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.