14 августа, 09:20

Энрике заявил, что доволен Шевалье и Сафоновым после победы в Суперкубке УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что доволен уровнем голкиперов парижан Люки Шевалье и Матвея Сафонова.

В среду, 13 августа, «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (2:2, пенальти 4:3) в Суперкубке УЕФА. Шевалье дебютировал за команду в стартовом составе, Сафонов остался в запасе.

«Я очень доволен тем, как Шевалье завершил матч, это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также присутствием Сафонова. Мы на нужном пути, мы стремимся к прогрессу, и я думаю, что мы будем играть лучше в этом сезоне. Дебютный матч был сложным, но Люка проявил характер, необходимый игроку ПСЖ», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Для 26-летнего Сафонова трофей стал пятым в «ПСЖ». В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год

  • Haiaxi

    Сафонов - это талисман франузов. Уйдёт Арамис - не будет больше титулов, кроме лиги 1.

    14.08.2025

  • analytica

    Для Энрике важно, что, несмотря на уход Джиджи, у него есть кем заменить основного вратаря, если что.

    14.08.2025

  • analytica

    Они и не могли быть готовы. У ПМЖ не было предсезонки вообще. Как и у Челси, и вообще у всех 8 команд, который вышли в 1:4 финала КЧМ. Если бы на месте парижан был бы победитель КЧМ, Тотнхэм вчера праздновал бы победу в дерби Северного Лондона.

    14.08.2025

  • ТИМ

    Самый титулованный футболист в истории на лавке ))

    14.08.2025

  • Андрей Гридасов

    ПСЖ почти проиграл этот матч как раз из-за ошибки Шевалье во втором пропущенном мяче. Интересно, что бы говорил Энрике, если бы не состоялось спасение его команды на последних минутах. Ведь сидел весь матч темнее тучи, понимая, что игры у ПСЖ нет. Команда к финалу Суперкубка была абсолютно не готова. Но игроки "Тотенхэма" слишком рано начали отмечать победу, за это и были наказаны.

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Ну а почему бы и не быть довольным Сафоновым? Хорошо скамеечку протирает,на различных стадионах мира :) "СЭ" в очередной раз решил напомнить сколькой трофеев "выиграл" Сафонов :)

    14.08.2025

  • Степочкин

    Сафонова ты хрен продашь, вы его носите вместе с его фартовой лавкой как тотем, как Юрий Палыч Семин свой советский фартовый петушок в кармане куртки на удачу. Это смех хвалить футболиста проведшего весь матч на лавке. Что ж ты Доннарумму не похвалил за то что он привел тебя в этот финал?!

    14.08.2025

  • Фирсыч

    Особенно Сафоновым.

    14.08.2025

  • Кабанчик

    Очень доволен Сафоновым сидящим на лавке

    14.08.2025

  • Alex N

    Большая часть трофеев завоевана Сафоновым на лавке?

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

