Энрике заявил, что доволен Шевалье и Сафоновым после победы в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что доволен уровнем голкиперов парижан Люки Шевалье и Матвея Сафонова.

В среду, 13 августа, «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (2:2, пенальти 4:3) в Суперкубке УЕФА. Шевалье дебютировал за команду в стартовом составе, Сафонов остался в запасе.

«Я очень доволен тем, как Шевалье завершил матч, это было важно для него. Я очень доволен его игрой, а также присутствием Сафонова. Мы на нужном пути, мы стремимся к прогрессу, и я думаю, что мы будем играть лучше в этом сезоне. Дебютный матч был сложным, но Люка проявил характер, необходимый игроку ПСЖ», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Для 26-летнего Сафонова трофей стал пятым в «ПСЖ». В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.