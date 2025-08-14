Футбол
14 августа, 01:27

Сборная России поздравила Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
«ПСЖ» после победы в матче за Суперкубок УЕФА.
Фото Reuters

Сборная России поздравила голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, пен. — 4:3).

«Сафонов — обладатель Суперкубка УЕФА. Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе ПСЖ. Браво, Мотя!» — гласит сообщение в Telegram-канале сборной России.

Для 26-летнего вратаря этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; после забитого гола.«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке

Матвей Сафонов
  • Валерий Малов

    Значит есть в сборной люди с чувством юмора!

    14.08.2025

  • Валерий Малов

    Да уж, вклад Сафонова неоценим! Сидя на скамейке он станет скоро чуть ли не самым титулованным футболистом в мире!

    14.08.2025

  • Сергей Зарубин

    ВО как в ПСЖ играть, Ча трофеев набарет!

    14.08.2025

  • Geyyt444

    ) (Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды! Точные счета матчей

    14.08.2025

  • Саша

    Матвей Сафонов - страж, Словил титула кураж, Скамья - его типаж, А Сборная - гараж.

    14.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Прозвучало, как подкол...

    14.08.2025

    • Франк: «Тоттенхэм» сыграл очень хорошо в матче с «ПСЖ»

    Дембеле: «Начинать сезон с трофея — просто потрясающе»

