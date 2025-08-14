Сборная России поздравила Сафонова с победой в Суперкубке УЕФА

Сборная России поздравила голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, пен. — 4:3).

«Сафонов — обладатель Суперкубка УЕФА. Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе ПСЖ. Браво, Мотя!» — гласит сообщение в Telegram-канале сборной России.

Для 26-летнего вратаря этот трофей стал пятым в составе французского клуба. В сезоне-2024/25 Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.