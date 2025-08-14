Футбол
14 августа, 20:26

Сафонов: «Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную вещь вчера сделал «ПСЖ»

Руслан Минаев

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пенальти — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером! Первый трофей нового сезона», — написал вратарь в своем Telegram-канале «ТягоМотина».

Матвей Сафонов.Сафонов — обладатель Суперкубка Европы! Матвей взял с «ПСЖ» уже 5 трофеев за год

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В 1-м туре сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет против «Нанта» в воскресенье, 17 августа. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Матвей Сафонов
  • evmeslov

    15.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Сижу на лавочке, трофеи капают, из ПСЖ я не уйду.... Именно такую песенку напевает себе под нос Мотя...:stuck_out_tongue_winking_eye: По достижениям, за год, Аленя уделал, сидя на лавке... Самый титулованный фуболист России за один неполный год

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    ПСЖ прям ну очень нужна твоя гордость,со скамейки :) А вот кто-то из ПСЖ про тебя такого сказать не сможет,максимум вспомнят что сидел кто-то на скамейке :)

    14.08.2025

  • Степочкин

    Сафонов, и ты и я , мы вместе вчера одинаково смотрели этот футбол, ты с лавки, я с лавки.. Какие эмоции? Какое осознание сделанного? Что мы там с тобой такого сделали вдвоем для победы ПСЖ?!

    14.08.2025

  • andy1962

    Отлично, значит у Сафона есть шанс

    14.08.2025

  • Haiaxi

    В одном точно.

    14.08.2025

  • Haiaxi

    ..."нашим". Да тебя через неделю-две уже турнут оттуда в угоду укрофутболисту. Ищи лучше команду, где тебя уважать будут.

    14.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Иногда лучше промолчать.

    14.08.2025

  • Чернобог

    Какой же он идиот. Над ним все потешаются, а он и рад стараться. Бедолага

    14.08.2025

  • andy1962

    и как сыграл ..рыцарь...те Шевалье? виноват в 2 голах?

    14.08.2025

  • Бен Ричардс

    "Усевшись на спине усталого быка, Сказала муха важно: "Мы пахали! За целый день совсем не отдыхали, Свою работу всю не сделали пока!" Пахать закончив поле на исходе дня, Бык на траву вздремнуть прилёг устало, А муха неумолчно стрекотала: "Не справился бы бык с работой без меня!" Распространился по округе быстро слух, Что муха поле на быке вспахала, И сразу же она завоевала Большой авторитет среди всех местных мух..."

    14.08.2025

