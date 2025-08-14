Сафонов: «Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную вещь вчера сделал «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:2, пенальти — 4:3) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Эмоции утихают, и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером! Первый трофей нового сезона», — написал вратарь в своем Telegram-канале «ТягоМотина».

Для «ПСЖ» этот трофей стал пятым в 2025 году. Ранее парижская команда выиграла Лигу чемпионов, лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

В 1-м туре сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет против «Нанта» в воскресенье, 17 августа. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.