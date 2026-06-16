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16 июня, 20:52

Романо: «Тоттенхэм» договорился о переходе защитника «Брайтона» ван Хекке за 52 миллиона фунтов

Руслан Минаев

Защитник «Брайтона» Ян Паул ван Хекке переходит в «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонцы заплатят за 26-летнего нидерландца 52 миллиона фунтов стерлингов. Игрок достиг соглашения о личном контракте еще на прошлой неделе.

Ван Хекке перешел в «Брайтон» из «НАК Бреды» в сентябре 2020 года за 2 миллиона евро. В сезоне-2025/26 на его счету 40 матчей, три гола и три результативные передачи.

Ван Хекке находится в расположении сборной Нидерландов на ЧМ-2026.

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