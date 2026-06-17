Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

17 июня, 14:54

Егор Пруцев перешел из «Црвены Звезды» во французский «Дюнкерк»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком «Дюнкерка», сообщает пресс-служба французского клуба.

23-летний россиянин подписал контракт до 2030 года.

«Скаутская служба «Дюнкерка» следила за Егором с января 2024 года. Несмотря на предложения из нескольких стран, игрок выбрал «Дюнкерк», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял десятое место в Лиге 2 — втором по силе французском дивизионе.

Пруцев выступал за «Црвену Звезду» с 2022 года. Он провел за сербский клуб 25 матчей и отметился тремя результативными передачами. Также за это время он трижды уезжал в аренду — два раза в словенский «Целе» и единожды в сербский «ОФК Белград».

Егор Пруцев — младший брат полузащитника «Спартака» и сборной России Данила Пруцева.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Црвена Звезда
Читайте также
Тутберидзе назвала причины неудачи Петросян на Олимпиаде
Американские города — организаторы ЧМ-2026 жалеют, что связались с ФИФА. Турнир обернется для них большими убытками
Обезвредившего нападавшего в ТЦ Краснодара наградят премией Тиграна Кеосаяна
В Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС
ЧМ-2026: Германию спасает футболист, работавший на заводе, Нидерланды унижают Швецию, Кюрасао творит историю
В МИД Украины пригрозили Польше «зеркальными шагами»
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

El Chiringuito: «Арсенал» заплатит 50 миллионов евро и отдаст «Атлетико» Дьекереша за Хулиана Альвареса

Виктор Муньос перейдет в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости