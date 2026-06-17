Егор Пруцев перешел из «Црвены Звезды» во французский «Дюнкерк»

Российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком «Дюнкерка», сообщает пресс-служба французского клуба.

23-летний россиянин подписал контракт до 2030 года.

«Скаутская служба «Дюнкерка» следила за Егором с января 2024 года. Несмотря на предложения из нескольких стран, игрок выбрал «Дюнкерк», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял десятое место в Лиге 2 — втором по силе французском дивизионе.

Пруцев выступал за «Црвену Звезду» с 2022 года. Он провел за сербский клуб 25 матчей и отметился тремя результативными передачами. Также за это время он трижды уезжал в аренду — два раза в словенский «Целе» и единожды в сербский «ОФК Белград».

Егор Пруцев — младший брат полузащитника «Спартака» и сборной России Данила Пруцева.