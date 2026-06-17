Воробьев — о своем будущем: «Переговоры с «Локомотивом» идут, хочу остаться»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ» о его будущем.

Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего форварда заинтересован «Спартак».

«Переговоры идут, я хочу остаться. Будем разговаривать на сборах. Слухи о других командах? Без понятия, кто это пишет», — сказал Воробьев «СЭ».

Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 6 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.