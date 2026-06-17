Бегич продлил контракт с «Уралом»
«Урал» объявил о продлении контракта с капитаном и защитником Сильвие Бегичем.
Футболист пришел в команду из Екатеринбурга в 2022 году и за четыре сезона провел 120 матчей, забив 13 мячей и отдав 7 голевых передач. Ранее в России защитник также выступал за «Крылья Советов», «Рубин» и «Оренбург». В чемпионате России на счету 33-летнего Бегича 8 голов и 3 результативные передачи в 101 игре.
По итогам сезона-2025/26 «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и в переходных матчах за право играть в РПЛ уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч со счетом 0-3.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Спартак Кс
|11
|7
|3
|1
|15-8
|24
|
3
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
4
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
5
|Урал
|11
|6
|4
|1
|18-5
|22
|
6
|Торпедо
|11
|6
|2
|3
|21-9
|20
|
7
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
8
|Уфа
|11
|4
|5
|2
|16-13
|17
|
9
|Шинник
|11
|3
|6
|2
|15-13
|15
|
10
|Енисей
|11
|3
|4
|4
|14-19
|13
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
13
|Волга
|11
|3
|2
|6
|14-17
|11
|
14
|Челябинск
|11
|3
|2
|6
|12-18
|11
|
15
|Ленинградец
|11
|2
|4
|5
|9-20
|10
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|11
|1
|2
|8
|11-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|0 : 1
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|3 : 2
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|2 : 1
|20.08
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|1 : 2
|26.09
|12:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|26.09
|14:30
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|26.09
|16:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|12:30
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|17:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|10
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|8
|1
|3
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
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