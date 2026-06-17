Бегич продлил контракт с «Уралом»

«Урал» объявил о продлении контракта с капитаном и защитником Сильвие Бегичем.

Футболист пришел в команду из Екатеринбурга в 2022 году и за четыре сезона провел 120 матчей, забив 13 мячей и отдав 7 голевых передач. Ранее в России защитник также выступал за «Крылья Советов», «Рубин» и «Оренбург». В чемпионате России на счету 33-летнего Бегича 8 голов и 3 результативные передачи в 101 игре.

По итогам сезона-2025/26 «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и в переходных матчах за право играть в РПЛ уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч со счетом 0-3.