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Бегич продлил контракт с «Уралом»

Алина Савинова

«Урал» объявил о продлении контракта с капитаном и защитником Сильвие Бегичем.

Футболист пришел в команду из Екатеринбурга в 2022 году и за четыре сезона провел 120 матчей, забив 13 мячей и отдав 7 голевых передач. Ранее в России защитник также выступал за «Крылья Советов», «Рубин» и «Оренбург». В чемпионате России на счету 33-летнего Бегича 8 голов и 3 результативные передачи в 101 игре.

По итогам сезона-2025/26 «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и в переходных матчах за право играть в РПЛ уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч со счетом 0-3.

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Футбол
Первая лига
ФК Урал
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Новый сезон в Первой лиге стартует 11 июля и завершится 30 мая 2027 года

Даев присоединился к тренерскому штабу «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Спартак Кс 11 7 3 1 15-8 24
3
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
4
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
5
 Урал 11 6 4 1 18-5 22
6
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 11 4 5 2 16-13 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
13
 Волга 11 3 2 6 14-17 11
14
 Челябинск 11 3 2 6 12-18 11
15
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
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34 тур
19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
26.09 12:00 Челябинск – Енисей - : -
26.09 14:30 Спартак Кс – Урал - : -
26.09 16:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 12:30 Уфа – Торпедо - : -
27.09 17:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 10
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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