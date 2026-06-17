«Реал» намерен усилиться игроком «Челси» Энцо Фернандесом по просьбе Жозе Моуринью
«Реал» планирует подписать полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Marca.
По информации источника, на трансфере 25-летнего игрока настаивает новый главный тренер сливочных Жозе Моуринью.
В сезоне-2025/26 Фернандес забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 54 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
17 июня «Реал» подписал контракт с португальским полузащитником Бернарду Силвой.
Источник: Marca
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|
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|13
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|
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|38
|12
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|19
|46-60
|43
|
14
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|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
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|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
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|11
|9
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|47-57
|42
|
19
|Жирона
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|9
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|
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
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|3 : 1
|24.05
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|Вильярреал – Атлетико
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|Г
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Килиан Мбаппе
Реал
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|
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Ведат Муричи
Мальорка
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|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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