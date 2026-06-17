«Реал» намерен усилиться игроком «Челси» Энцо Фернандесом по просьбе Жозе Моуринью

«Реал» планирует подписать полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Marca.

По информации источника, на трансфере 25-летнего игрока настаивает новый главный тренер сливочных Жозе Моуринью.

В сезоне-2025/26 Фернандес забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 54 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

17 июня «Реал» подписал контракт с португальским полузащитником Бернарду Силвой.