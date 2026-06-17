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17 июня, 16:00

Агент Барбоза: «Не вижу вратаря Диогу Кошту в «ПСЖ». И дело не в конкуренции с Сафоновым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» порассуждал о составе сборной Португалии на ЧМ-2026.

— Кто сыграет слева в атаке?

— Хороший вопрос... Есть Нету, есть Жоау Феликс, есть Рафаэл Леау. Однозначного ответа у меня нет. Да и у Роберта Мартинеса, думаю, пока тоже нет решения.

— Леау?! Разве он не провалил сезон в «Милане»?

— Неудачный сезон, не спорю. Но в его большом таланте по-прежнему не сомневаюсь. В любой момент может взорваться и решить исход матча.

— Дмитрий Аленичев в специальной колонке для «СЭ» заметил: «Витинья, на мой взгляд, один из лучших — если не абсолютно лучший — игроков планеты на данный момент. Если португальцы удачно выступят на чемпионате мира, думаю, он получит «Золотой мяч».

— Дима прав. Если португальцы пройдут далеко, Витинье по силам взять этот трофей. У португальцев очень сильная средняя линия. Другое дело, не до конца понятно, кто составит компанию Витинье в центре поля. Например, кандидатура Бруну Фернандеша из «МЮ» обсуждается. Дело в том, что он несколько уходит в тень рядом с Витиньей. Не может показать всех своих лучших качеств.

— Вопрос про вашего вратаря. Это правда, что Диогу Кошта может перейти «ПСЖ» и стать конкурентом Матвея Сафонова?

— Кошта — очень талантливый вратарь. Он понимает, что уже перерос «Порту», хотя очень уважает этот клуб. Но вот именно в «ПСЖ» я его не вижу. Да и сам он туда не пойдет.

— Почему? Не верит, что выиграет конкуренцию у Сафонова?

— Дело не в этом. Насколько я знаю, он смотрит в сторону Испании и Англии. Хотел бы выступать в одном из ведущих клубов этих чемпионатов.

— Вы не уверены, что Португалия дойдет до полуфинала. Тогда каков ваш прогноз?

— Поймите, я точно не ставлю крест на этой команде. Как заметил выше, уровень индивидуального мастерства футболистов позволяет рассчитывать на очень многое. Но есть и ряд сдерживающих факторов, на которых я уже остановился подробно. Думаю, если мы дойдем до четвертьфинала, это станет хорошим результатом.

— Кто для вас главный фаворит ЧМ-2026?

— Испания и Франция, — сказал Барбоза «СЭ».

17 июня сборная Португалии сыграет против ДР Конго в матче 1-го тура группового турнира ЧМ-2026. Также в группе K португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.

Паулу Барбоза, Криштиану Роналду.«Португалии будет сложно дойти до полуфинала. Криштиану должен играть по 30-35 минут». Мнение агента Барбозы
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