«Сочи» близок к подписанию контракта с нападающим Бенни

Как стало известно «СЭ», «Сочи» близок к подписанию нападающего Бенни в статусе свободного агента.

Последним клубом 26-летнего португальца был турецкий «Умраниеспор» из Второй лиги.

В прошлом сезоне Бенни провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.