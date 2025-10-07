Карпин — о нападающих в составе сборной России: «Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы перед октябрьскими матчами национальной команды.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и Боливией (14 октября) в Москве.

— Нет ли проблемы с нападающими?

— Головной боли пока нет. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко. Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает. Если бы убеждал, был бы здесь.

— Почему не было Захаряна?

— Захарян в расширенном списке — жест поддержки. Не вызвали, потому что не убедил. Расстраивает, что не играет. Надо работать.

— Джикия играет и забивает. Почему не рассматривали?

— Рассматривали. Других вызвали. Слава богу.

— Возраст не играет роли?

— Нет. Осипенко же вызывали. Возраст не играет. Если будет нужен игрок старше 30, дорога в сборную не закрыта.