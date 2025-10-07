Карпин оценил состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил текущий состав национальной команды.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

— Насколько состав далек от оптимального?

— Головина нет. Тюкавина давно нет, Гладышев был один раз. Миранчук должен добраться. Дивеев после игры 2-3 дня должен взять паузу. У Фомина не было шансов сыграть. У Дивеева есть шансы сыграть во втором матче.

— Какая информация по Чалову?

— Конкретной информации нет, тоже про него думали.

— Смолов говорил, что если вы вызовете, то может сыграть в прощальном матче.

— Вызывать игрока из «Броук Бойз» — такая себе история. Играть и я могу. Хорошо играть не могу. Могу заключить и играть. Прощальный матч можно организовать, сделайте Гала-матч. Причем здесь первая сборная?

— Глушакова будете вызывать?

— Глушенкова вызвали.