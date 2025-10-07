Футбол
Сегодня, 13:51

Кафанов объяснил отсутствие Лунева и Хайкина в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкиперов Андрея Лунева («Динамо») и Никиты Хайкина («Буде-Глимт») в итоговом составе национальной команды на октябрьские матчи.

«Лучше вопросы задать Андрею или Изотову (Дмитрий Изотов — тренер вратарей «Динамо». — Прим. «СЭ»). Была беседа с Андреем, там есть моменты, которые нужно проанализировать ему самому. Когда приходит другой тренер с другими требованиями, меняется стиль игры, на это нужно время. Обычно на это уходит 2-3 месяца. Ему надо пройти. И после этого остаться основным вратарем. Сейчас не очень. Зная уровень Андрея, каким он был в «Зените», какой сезон выдал в «Карабахе». Вратарь очень сильный. Может играть лучше. Но надо быть внутри.

Хайкин? Общался после первого и второго матчей Лиги чемпионов. Он растет, равно как и клуб. Помогает брать очки. Впервые играют в Лиге чемпионов, он спасает. Только радуюсь. Если он получит этот опыт, оставшиеся шесть матчей, можно говорить, что это вратарь, который станет более опытным. Об Израиле речи не идет. Если говорить про Норвегию, это очень сложный процесс. Не как у нас получить паспорт. Большое количество процедур надо пройти, очень далеко до получения паспорта», — сказал Кафанов.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

Андрей Лунев
Никита Хайкин
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Кафанов: «Спартак» пропускает очень много, а к Максименко претензии»

Карпин — о нападающих в составе сборной России: «Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает»

КХЛ на Кинопоиске

