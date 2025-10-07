Кафанов объяснил отсутствие Лунева и Хайкина в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкиперов Андрея Лунева («Динамо») и Никиты Хайкина («Буде-Глимт») в итоговом составе национальной команды на октябрьские матчи.

«Лучше вопросы задать Андрею или Изотову (Дмитрий Изотов — тренер вратарей «Динамо». — Прим. «СЭ»). Была беседа с Андреем, там есть моменты, которые нужно проанализировать ему самому. Когда приходит другой тренер с другими требованиями, меняется стиль игры, на это нужно время. Обычно на это уходит 2-3 месяца. Ему надо пройти. И после этого остаться основным вратарем. Сейчас не очень. Зная уровень Андрея, каким он был в «Зените», какой сезон выдал в «Карабахе». Вратарь очень сильный. Может играть лучше. Но надо быть внутри.

Хайкин? Общался после первого и второго матчей Лиги чемпионов. Он растет, равно как и клуб. Помогает брать очки. Впервые играют в Лиге чемпионов, он спасает. Только радуюсь. Если он получит этот опыт, оставшиеся шесть матчей, можно говорить, что это вратарь, который станет более опытным. Об Израиле речи не идет. Если говорить про Норвегию, это очень сложный процесс. Не как у нас получить паспорт. Большое количество процедур надо пройти, очень далеко до получения паспорта», — сказал Кафанов.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.