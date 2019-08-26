Даниил Лесовой хочет выступать за сборную России

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой заявил, что мечтает выступать за сборную России. 21-летний игрок родился в Москве, но является воспитанником футбольной школы киевского «Динамо».

— Ну а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель, — приводит слова игрока официальный сайт клуба из Тулы. — В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную. Будучи игроком «Арсенала», с командой U-20 провел 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодежку. Главный тренер один и тот же — Михаил Михайлович Галактионов. Отборочный цикл Евро-2021 начнется уже в сентябре.