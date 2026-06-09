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Обляков о победе над Тринидадом и Тобаго: «Хорошая игра. Мы должны были забивать больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник сборной России Иван Обляков прокомментировал победу над Тринидадом и Тобаго (3:0) в BetBoom товарищеском матче, который прошел 9 июня в Калининграде.

«Хорошая игра. Должны были забивать больше. Соперник? Думаю, мы не уступаем в борьбе. Мы может быть, поменьше, но более юркие. Сборы? Это наша работа. Каждый мечтает попасть в сборную. ЦСКА даст дополнительные дни для отдыха. С семьей полечу отдыхать в Турцию», — сказал Обляков.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).

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Иван Обляков
Сборная России по футболу
Сборная Тринидада и Тобаго по футболу
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