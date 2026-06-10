Кинг: «Игра с таким сильным соперником, как сборная России, стала отличным испытанием»

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг прокомментировал поражение от России (0:3) в BetBoom товарищеском матче.

«Для нас было большим удовольствием сыграть с такой командой, как Россия. Матч был тяжелым. Соперник использовал свои возможности, у нас тоже были свои моменты, чтобы забить. У сборной России отличная физическая готовность. Мы сыграли хорошо, организованно, держались достойно. Игра с таким сильным соперником стала отличным испытанием для наших молодых игроков.

Думаю, первые 20 минут начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3-5-2, а во втором тайме перестроились на 4-3-3», — приводит официальный сайт РФС слова Кинга.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).