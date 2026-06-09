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Сегодня, 23:22

Россия — Тринидад и Тобаго: видеообзор матча

Руслан Минаев

Сборная России разгромила на своем поле сборную Тринидада и Тобаго в BetBoom товарищеском матче — 3:0. Игра проходила в Калининграде.

В первом тайме голы забили защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов. Во втором тайме в свой 21-й день рождения отличился полузащитник Алексей Батраков.

Илья Вахания, Мингиян Бевеев и&nbsp;Иван Обляков.Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Россия провела пятый матч в 2026 году. В марте национальная команда обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0), в мае уступила Египту (0:1), 5 июня победила Буркина-Фасо (3:0).

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Сборная России по футболу
Сборная Тринидада и Тобаго по футболу
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