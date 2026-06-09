Юношеская сборная России победила Египет в товарищеском матче

Сборная России, составленная из футболистов до 19 лет, разгромила сверстников из Египта во втором товарищеском матче — 5:2. Игра прошла в Каире (Египет).

У россиян дубль оформил Владислав Голубев, который отметился на 12-й и 77-й минутах. По одному мячу забили Матвей Иванов (1-я минута), Никита Массалыга (65-я минута) и Имран Фиров (68-я минута).

Первая из двух запланированных игр прошла 6 июня и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.