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Сегодня, 22:38

Юношеская сборная России победила Египет в товарищеском матче

Руслан Минаев

Сборная России, составленная из футболистов до 19 лет, разгромила сверстников из Египта во втором товарищеском матче — 5:2. Игра прошла в Каире (Египет).

У россиян дубль оформил Владислав Голубев, который отметился на 12-й и 77-й минутах. По одному мячу забили Матвей Иванов (1-я минута), Никита Массалыга (65-я минута) и Имран Фиров (68-я минута).

Первая из двух запланированных игр прошла 6 июня и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.

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