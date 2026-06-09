Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:00

Карпин о победе над Тринидадом и Тобаго: «Сегодня доволен всем. Но, если придираться, есть вопросы к реализации»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в BetBoom товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

— Если бы вы тренировали, например, «Реал Сосьедад», кого бы купили из сборной Тринидада и Тобаго?

— Без понятия, кого бы я взял. За игроками сборной Тринидада и Тобаго не следил. У соперника выделялся 8-й номер. Но по игре я следил за нашей сборной.

— А из сборной России кого бы взяли?

— Всех.

— Будет ли сборная еще играть в Калининграде?

— Атмосфера — великолепная. Люди приходят поддерживать. Играть в Калининграде и Волгограде приятно. Посетили бы эти города снова, но другое дело — с кем договорится РФС. Сегодня доволен абсолютно всем. Но если придираться, то скажу — реализация. Счет мог бы быть и 6:0, и 7:0. Были моменты и у Вани Сергеева, и у Миранчука. Единственные вопросы сегодня — к реализации.

— Внесли ли погодные условия коррективы в игру?

— Никаких. Просили полили поле еще до игры. Вот и прислушались, полили.

— Как оцените прогресс Максима Петрова?

— У Петрова были моменты в тех играх, в которых он выступал. За время на поле он создает эпизоды. То, что он создает моменты — это хорошо. Бывает, что торопится, волнуется, это нормальное явление. Может, еще не до конца адаптировался. Главное — это не моменты, которые он не реализовал, а то, как он выходит и играет. И этим мы довольны.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).

Илья Вахания, Мингиян Бевеев и&nbsp;Иван Обляков.Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Тринидада и Тобаго по футболу
Читайте также
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Что произошло за день 9 июня. Главное
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Россия — Тринидад и Тобаго: видеообзор матча
Батраков: «Я отказался от «Галатасарая»? Не знаю, я в отпуске»
Кисляк о слухах об интересе к нему из Европы: «Моуринью мне не звонил. Приятны такие слухи, но не обращаю на них внимание»
Обляков о победе над Тринидадом и Тобаго: «Хорошая игра. Мы должны были забивать больше»
После матча Россия — Тринидад и Тобаго на стадионе в Калининграде спели песню «Гудбай, Америка»
Российский сезон закрылся крупной победой сборной. У Бевеева дебютный гол, Батраков отличился в день рождения
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юношеская сборная России победила Египет в товарищеском матче

Батраков: «Я отказался от «Галатасарая»? Не знаю, я в отпуске»
Новости
RSS RSS
Все новости