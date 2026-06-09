Карпин о победе над Тринидадом и Тобаго: «Сегодня доволен всем. Но, если придираться, есть вопросы к реализации»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в BetBoom товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

— Если бы вы тренировали, например, «Реал Сосьедад», кого бы купили из сборной Тринидада и Тобаго?

— Без понятия, кого бы я взял. За игроками сборной Тринидада и Тобаго не следил. У соперника выделялся 8-й номер. Но по игре я следил за нашей сборной.

— А из сборной России кого бы взяли?

— Всех.

— Будет ли сборная еще играть в Калининграде?

— Атмосфера — великолепная. Люди приходят поддерживать. Играть в Калининграде и Волгограде приятно. Посетили бы эти города снова, но другое дело — с кем договорится РФС. Сегодня доволен абсолютно всем. Но если придираться, то скажу — реализация. Счет мог бы быть и 6:0, и 7:0. Были моменты и у Вани Сергеева, и у Миранчука. Единственные вопросы сегодня — к реализации.

— Внесли ли погодные условия коррективы в игру?

— Никаких. Просили полили поле еще до игры. Вот и прислушались, полили.

— Как оцените прогресс Максима Петрова?

— У Петрова были моменты в тех играх, в которых он выступал. За время на поле он создает эпизоды. То, что он создает моменты — это хорошо. Бывает, что торопится, волнуется, это нормальное явление. Может, еще не до конца адаптировался. Главное — это не моменты, которые он не реализовал, а то, как он выходит и играет. И этим мы довольны.

Матч против Тринидада и Тобаго стал для сборной России заключительным на летнем сборе. 28 мая россияне уступили Египту (0:1), 5 июня — разгромили Буркина-Фасо (3:0).