Кисляк о слухах об интересе к нему из Европы: «Моуринью мне не звонил. Приятны такие слухи, но не обращаю на них внимание»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал победу в BetBoom товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0), а также рассказал, как относится к слухам об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов.

«Атмосфера в Калининграде всегда топовая. Устал ли я? Да нет, нормально. Пойдет. Провели три матча: два нормальных и один — не очень с точки зрения результата.

Слухи про россиян в Европе? Эффект наших СМИ. Много вбросов и неправдивой информации. «ПСЖ»? Мне никто из «ПСЖ» не звонил. И Моуриньо тоже не звонил. Мне приятны, конечно, такие слухи, но внимания на них не обращаю», — заявил Кисляк.

Кисляк в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.