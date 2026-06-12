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Сегодня, 10:24

Круговой — об отпуске: «На чемпионат мира не поеду, отправлюсь в Петербург домой»

Сергей Филин

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой рассказал, как планирует провести отпуск.

9 июня 28-летний футболист принял участие в BetBoom товарищеском матче сборных России и Тринидада и Тобаго (3:0). Он вышел на замену на 46-й минуте и провел на поле весь второй тайм.

Товарищеские матчи. Сборные. .
09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Россия
3:0
Тринидад и Тобаго

«По планам на отпуск ничего особенного. Отдохнуть, закрыть телефон, выключить все, интернет, вообще потеряться. На чемпионат мира не поеду, отправлюсь в Петербург домой», — приводит слова Кругового ТАСС.

ЧМ-2026 по футболу проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

В сезоне-2025/26 Круговой забил семь голов и отдал девять результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника армейцев в 5 миллионов евро.

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Источник: ТАСС
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Данил Круговой
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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